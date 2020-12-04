14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг. Об этом глава государства заявил на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.
"Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", – цитирует ТАСС слова Путина.
Во время конференции президент также рассказал о роли искусственного интеллекта в развитии человечества. Путин подчеркнул, что так называемые сквозные технологии будут "пропитывать все сферы жизни". К данным направлениям глава государства отнес науку, социальную сферу, а также культуру.
Ранее сообщалось, что у россиян появится возможность напрямую отправлять обращения в ведомства через портал государственных и муниципальных услуг. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что данная возможность поможет получить адресную помощь и добиться более оперативного ответа на запросы.
По словам главы правительства, прямые обращения станут возможны в Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, к системе подключат региональные власти и органы местного самоуправления.
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