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Москва 24

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Общество

12:23

Гражданам разрешат отправлять обращения в ведомства через портал госуслуг

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Граждане России получат возможность напрямую отправлять обращения в ведомства через портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение представил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами он заявил, что данная возможность поможет получить адресную помощь и добиться более оперативного ответа на запросы.

"Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг, начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы", – заявил Мишустин.

По словам главы правительства, прямые обращения станут возможны в Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, к системе подключат региональные власти и органы местного самоуправления.

В начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что через портал госуслуг можно будет ознакомиться с цифровыми трудовыми книжками. Они полностью дублируют бумажные аналоги.

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