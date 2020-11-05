Мишустин рассказал о принципах заполнения цифровых трудовых книжек

Фото: Москва 24/Евгений Самарин
Михаил Мишустин объяснил, по какому принципу будут заполнять новые электронные трудовые книжки. Об этом сообщает ТАСС.
Глава кабмина рассказал, что в документ разрешат вносить записи обо всем трудовом стаже сотрудника.
"Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года", – объяснил Мишустин.
По словам премьер-министра, для этого потребуется подать заявление в Пенсионный фонд РФ. В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет через Единый портал госуслуг.
Михаил Мишустин подчеркнул, что использование трудовых книжек нового образца значительно упростит трудоустройство.
В июле 2020 года гпремьер-министр подписал постановление, согласно которому россияне теперь могут устраиваться на работу при предоставлении электронной трудовой книжки. Отмечалось, что цифровой документ является полным аналогом печатного.
Около 14% россиян выбрали электронную трудовую книжку в 2020 году
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