Мишустин рассказал о принципах заполнения цифровых трудовых книжек

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Михаил Мишустин объяснил, по какому принципу будут заполнять новые электронные трудовые книжки. Об этом сообщает ТАСС.

Глава кабмина рассказал, что в документ разрешат вносить записи обо всем трудовом стаже сотрудника.

"Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года", – объяснил Мишустин.

По словам премьер-министра, для этого потребуется подать заявление в Пенсионный фонд РФ. В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет через Единый портал госуслуг.

Михаил Мишустин подчеркнул, что использование трудовых книжек нового образца значительно упростит трудоустройство.

В июле 2020 года гпремьер-министр подписал постановление, согласно которому россияне теперь могут устраиваться на работу при предоставлении электронной трудовой книжки. Отмечалось, что цифровой документ является полным аналогом печатного.

