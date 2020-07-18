Россияне могут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой

Россиянам разрешили устраиваться на работу с электронной трудовой

Россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает телеканал Москва 24.

Электронная трудовая книжка – почти полный аналог бумажной. В ней хранится информация о сотруднике, месте его работы, дате приема и увольнения, а также причине прекращения трудового договора.

Все эти данные можно посмотреть в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг или через мобильные приложения этих ресурсов. Также сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января. Согласно документу, работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу и увольнении.

В течение 2020 года работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, будет вестись только электронная книжка без оформления бумажной версии.