В Москве заработала горячая линия по вопросам об электронной трудовой книжке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице заработала горячая линия по вопросам об электронной трудовой книжке. Специалисты расскажут об оформлении, какую информацию занесут в электронную трудовую, можно ли сохранить бумажный формат и многом другом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По вопросам оформления электронной трудовой книжки можно обратиться по номеру +7 (495) 870-44-44. Кроме того, вся необходимая информация размещена на сайте департамента труда и соцзащиты населения.
До конца этого года все сотрудники должны сообщить своим работодателям, сохраняют ли они бумажную трудовую книжку или предпочтут электронный формат. Отмечается, что электронная версия будет полным аналогом привычной трудовой: туда также занесут информацию о работнике, даты трудоустройства и увольнения, метро работы и другие данные.
Новый формат удобен тем, что сотруднику больше не придется обращаться в отдел кадров за трудовой и сдавать ее при оформлении: электронная версия будет доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках. После вступления закона в силу работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. В ней будет содержаться вся предусмотренная законодательством информация.
Согласно документу, в случае перехода работника на электронную версию, работодатель отдает трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение.
В случае если в трудовой книжке допущена неверная информация о работнике, работодатель обязан исправить или дополнить необходимые сведения и представить их для хранения в информационных ресурсах ПФР.
Трудовые книжки могут стать электронными
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