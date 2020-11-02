Цифровые двойники документов могут появиться в РФ в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цифровые двойники документов, которые можно использовать в качестве дубликата оригиналов, могут появится в гражданском обороте. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении, и вы сможете их использовать взамен бумажных документов", – заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По словам специалиста, система была протестирована в период введения в Москве электронных пропусков. Министр заявил, что МВД сможет производить проверки и по свидетельству о регистрации транспортного средства, и по ряду других документов.

На данный момент в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ надеются согласовать переход к новой системе уже в 2021 году.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить перевод социально значимых госуслуг в электронный формат к 1 января 2023 года. Глава государства подписал соответствующее распоряжение 13 октября.

