Сергунина рассказала о развитии городских программ поддержки инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти подписали ряд соглашений, направленных на поддержку технологического бизнеса в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заммэра города Наталью Сергунину.

Также правительство Москвы утвердило документы о дальнейшем развитии кадрового потенциала и инновационной экосистемы города, отметили в пресс-службе. Сообщается, что церемонию подписания провели в рамках форума "Открытые инновации".

В пресс-службе Сергуниной подчеркнули, что власти Москвы нацелены на популяризацию наукоемкого и технологичного предпринимательства среди молодежи. Для этого были заключены соглашения с такими крупными столичными вузами, как РГУ имени Косыгина, РУДН и МГПУ.

Сергунина заявила, что также был заключен пакет соглашений в рамках программы "Московский акселератор". Она отметила, что договоры подписаны между Агентством инноваций Москвы и фондом "Московский инновационный кластер" и "Национальной инжиниринговой корпорацией", Научно-техническим центром "Трубной металлургической компании".

Сергунина сообщила, что деятельность "Московского акселератора" направлена на подготовку новых треков. По ее словам, они посвящены современным технологиям в инжиниринге и строительстве.

"Разработчики перспективных решений в этой области получат возможность реализовать свои проекты при поддержке новых партнеров программы", – сказала Сергунина.

Кроме того, Агентство инноваций Москвы и Московская торгово-промышленная палата также подписали соглашение. В его рамках планируется реализация совместных проектов, которые направлены на развитие инновационной деятельности в городе.

Президент МТПП Владимир Платонов отметил, что палата заинтересована в данном соглашении. По его словам, оно открывает "уникальную возможность для малых и средних предпринимателей апробировать свои стартапы в условиях реальных производств и компаний".

Ранее стало известно, что Москва заняла восьмое место в рейтинге инновационной привлекательности городов. Кроме того, по показателю цифрового развития столица России оказалась на лидирующей позиции.