13:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новые функции появились на цифровой платформе i.moscow Московского инновационного кластера (МИК). Они доступны в личном кабинете пользователя. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На платформе зарегистрировано более 18 тысяч организаций из 73 регионов России. Она объединяет в себе необходимые инструменты и сервисы для взаимодействия участников, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
"Наиболее востребованным стал сервис мер поддержки. С начала года предприниматели воспользовались им более 60 тысяч раз. В этом году к нему добавился антикризисный пакет мер, направленный на поддержку бизнеса в условиях COVID-19. Им бизнесмены интересовались более 47 тысяч раз", – добавил Лысенко.
Так, участники и партнеры кластера получили возможность заключать договоры с партнерами по бизнесу в электронном виде.
Заключить договор между компаниями теперь можно будет при помощи электронной подписи в режиме онлайн. Для этого больше не нужно организовывать встречи. Услуга реализуется на базе сервиса "Биржа контрактного производства" и упрощает документооборот между партнерами из отдаленных регионов России.
Кроме того, подавать заявки на участие в акселерационных программах можно будет в режиме онлайн. Нововведение касается молодых компаний. Услуга доступна в разделах "Московский акселератор" и "Технологические конкурсы".
Обновление коснулось и организационной деятельности в области управления рабочими местами в коворкингах. Теперь о наличии таких будет сообщаться на сервисе.
Также компаниям больше не придется каждый раз вводить свои данные для получения различных услуг. Достаточно будет внести требуемую информацию единожды, после чего она будет загружаться автоматически.
Кроме этого, на платформе в сервисе "Биржа контрактного производства" появилось новое направление "Легкая промышленность и индустрия моды". Оно позволит специалистам, работающим в данной сфере, более предметно общаться с коллегами.
"Увеличение числа доступных пользователям онлайн-опций, которые помогут развивать и выводить проекты на новый уровень, особенно важно сейчас, когда многие компании переходят на удаленный формат работы", – поделился руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Ранее стартап-акселератор "Транспортные инновации Москвы" запустили в столице.
На акселераторе можно представить решения по таким темам, как "Навигация и эксплуатация городского транспорта", "Связь, контроль и учет", "Данные, алгоритмы и интеллект", "Электронная коммерция, реклама", "Безопасность", Mobility as a Service, "Народный каршеринг".
Также сообщалось, что в Москве в формате онлайн с 19 по 21 октября пройдет форум "Открытые инновации". Он будет посвящен высокотехнологичным разработкам, главной его темой станет "Цифровое будущее. Глобализация или изоляция".
Собянин: в Московском инновационном кластере уже более 17 тыс участников
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