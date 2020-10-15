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Транспорт

14:58

В столице стартовал акселератор "Транспортные инновации Москвы"

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стартап-акселератор "Транспортные инновации Москвы" запустили в столице, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объявил, что на акселераторе можно представить решения по таким темам, как "Навигация и эксплуатация городского транспорта", "Связь, контроль и учет", "Данные, алгоритмы и интеллект", "Электронная коммерция, реклама", "Безопасность", Mobility as a Service, "Народный каршеринг".

Заявки принимаются до 1 декабря. После этого представители департамента и бизнес-эксперты начнут отбор проектов.

Ликсутов заявил, что каждая команда получит куратора, который поможет усовершенствовать концепт. Затем эксперты выберут лучших кандидатов, их разработки могут внедрить в транспорте столицы. Затем, добавил заммэра по вопросам транспорта, проекты могут предложить регионам и даже иностранным коллегам.

Результаты стартап-акселератора представят в феврале.

Ранее в Москве был продлен прием заявок на участие в акселераторах для предпринимателей с соцпроектами и спортивным бизнесом. Присоединиться к программе можно до 16 октября.

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