В Москве продлили прием заявок на два акселератора для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прием заявок на участие в акселераторах для предпринимателей, представляющих социальные проекты и спортивный бизнес, продлили до 16 октября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, обе сферы значительно пострадали в период пандемии коронавируса.

"В связи с этим было принято решение продлить прием заявок, чтобы дать дополнительную возможность всем желающим присоединиться к акселераторам и получить практические знания и навыки для вывода своих проектов на новый уровень", – рассказал глава ведомства.

Акселератор социальных проектов предназначен для бизнеса с общественно значимыми задачами, а программа для спортивного бизнеса поможет развиться фитнес-клубам, йога-студиям и другим учреждениям.

Акселераторы помогут представителям организаций грамотно применять инструменты управления бизнесом, а также принимать решения в условиях неопределенности. В программу, в частности, заложен демонстрационный день, в рамках которого участники акции могут получить обратную связь.

Подать заявку на участие можно на портале mbm.mos.ru через личный кабинет. Эксперты отберут 50 проектов для основной программы акселератора.

Ранее в столице рассказали о проведении акселераторной программы для финтех-стартапов. В городской акции примут участие 32 организации. Участники смогут посетить мастер-классы, воркшопы, индивидуальные консультации по разработке продуктов стартапа и трекшн-митинги.

