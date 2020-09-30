Депутат Мосгордумы Андрей Титов: столичная IT-индустрия завоевывает мировой рынок

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Московский экспортный центр (МЭЦ) помог столичным предпринимателям из сферы информационных технологий выйти на этап продажи своей продукции на рынках 21 государства мира. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на члена комиссии Мосгордумы по промышленности и науке Андрея Титова.

"Российский программист – это своеобразный знак качества. У нас сильнейшая база в преподавании прикладных дисциплин. Но вместе с уровнем технологической экспертизы должны расти и так называемые мягкие навыки – soft skills. Они в широком смысле отвечают за способность к интеграции, а в узком смысле за способность коммуницировать, слышать клиента, интерпретировать эти знания", – рассказал Титов.

Он подчеркнул, что участники акселерационной программы GoGlobal получили знания по настройке бизнес-процессов, по запуску своего бизнеса на рынке другой страны и построению коммуникативной стратегии и маркетинга. Титов отметил, что в рамках программы участники освоили навыки продажи с нуля на международном рынке.

"У информационных технологий формально нет границ, однако знать особенности бизнес-процессов, законодательства стран, где продается IT-продукт, уметь его продвигать, поддерживать отношения с клиентами необходимо", – сказал депутат.

Он отметил, что для выхода на международный рынок нужно получить соответствующие знания, освоить опыт старших наставников и провести тщательную подготовку. Все это, по словам Титова, поможет в будущем совершить успешный выход на международный рынок и получить свою первую прибыль.

"За три месяца московские предприятия в рамках программы акселератора разработали стратегию выхода на рынки, план действий и затем начали работу по созданным планам. 20 участников, которые прошли программу акселератора в июне – сентябре этого года, с нуля запустили продажи собственных IT-продуктов", – рассказал Титов.

Он отметил, что участники уже заключили контракты объемом больше 236 тысяч долларов. Титов отметил, что в ближайшее время планируется подписание соглашений еще на 638 тысяч долларов.

"Участие в программе акселератора платное, однако 85% затрат берет на себя Московский экспортный центр. Лишь 15% затрат вкладывает предприниматель. Но участие в подобных программах – это серьезная инвестиция не только в предприятие, но и в самого себя, в руководителя, который получает набор навыков, необходимых на новом рынке. На такое образование на западе уходят годы и тысячи долларов", – заявил Титов.

Депутат отметил, что Москва и дальше будет продолжать реализовывать подобного рода программы. Он подчеркнул, что до конца текущего года столичный экспортный центр совместно с ФРИИ наберет еще один поток акселератора.

GoGlobal организован при совместной работе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития и дочерней компании Фонда развития интернет-инициатив "Акселератор ФРИИ". Генеральный директор компании Дмитрий Калаев отмечал ранее, что реализуемая программа позволяет проверить спрос на товары участников за рубежом, расширить базу клиентов, адаптировать продукт для иностранного рынка и сформировать экспортную стратегию.

