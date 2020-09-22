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Экономика

10:43

Москва поднялась на 25 позиций в рейтинге мировых инновационных кластеров

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва заняла 32-е место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира в 2020 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что рейтинг инновационных кластеров публикуется с 2017 года. С этого времени, по его словам, столица в несколько раз улучшила свои показатели благодаря комплексной поддержке инновационных компаний от правительства.

"За три года Москва улучшила свои позиции в этом рейтинге на 25 позиций, это стало возможным благодаря системным мерам поддержки развития инновационных компаний и проектов, в их числе – субсидии, обучение, бизнес-инкубаторы, партнерство бизнеса и научного сектора", – отметил вице-мэр.

Ефимов подчеркнул, что в пятерке лидеров рейтинга оказались Токио, Гонконг, Сеул, Пекин и Сан-Хосе. Москва находится рядом с Сингапуром, Миннеаполисом и Филадельфией. При этом российская столица опережает по своим показателям Стокгольм, Мельбурн, Торонто и Цюрих.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что Московский инновационный кластер появился в столице в 2018 году. С этого времени, по словам Фурсина, он объединил более 17 тысяч инновационных организаций из Москвы и других регионов России, большинство из которых являются малыми и средними предприятиями.

При составлении рейтинга авторы Global Innovation Index проанализировали число заявок на патенты и количество научных публикаций в базах Всемирной организации интеллектуальной собственности и Web of Science. По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, у Москвы в этих базах данных зафиксировано свыше двух тысяч патентов и больше 58 тысяч публикаций.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в городе работают более 130 тысяч технологичных компаний, а доля высокотехнологичных отраслей в ВРП Москвы превышает 20%. Он напомнил, что Московский инновационный кластер был создан при поддержке президента. Его задача состоит в том, чтобы помочь наукоемким предприятиям объединить свои идеи и финансовые ресурсы.

Как уточнил глава города, взаимодействие участников кластера осуществляется при помощи универсальной IT-платформы. Благодаря этому сервису участники могут выходить на рынок и презентовать свой продукт.

Число участников Московского инновационного кластера превысило 17 тыс

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