Собянин: Москва входит в топ-10 инновационных городов мира

18:57
Фото: vk.com/mossobyanin
Москва входит в топ-10 инновационных городов мира. Об этом Сергей Собянин сообщил на странице во "ВКонтакте".
По словам мэра столицы, участниками и партнерами Московского инновационного кластера уже стали более 17 тысяч инновационных компаний.
"В городе работают более 130 тысяч технологичных компаний, а доля высокотехнологичных отраслей в ВРП Москвы превышает 20%", – говорится в публикации Собянина.
Мэр добавил, что при поддержке президента был создан Московский инновационный кластер, задача которого – помочь наукоемким предприятиям объединить свои идеи, финансовые ресурсы. "Сегодня мы подписали соглашение с успешным научным парком Пекина", – заявил Сергей Собянин.
Как уточнил глава города, взаимодействие участников кластера осуществляется при помощи универсальной IT-платформы. Благодаря этому сервису участники могут выходить на рынок, презентовать свой продукт.
"Есть также биржа контрактного производства, биржа патентов, сервис для пилотирования инновационных решений. В рамках платформы работает навигатор по мерам финансовой поддержки от города, а также запущена программа "Московский акселератор", – подчеркивает Собянин.
Ранее мэр рассказал, что в столичных технопарках работают уже около 60 тысяч человек.
"Это инновационная среда. Я уже не говорю про такие проекты, как "Сколково" или технологическая долина МГУ и еще ряд таких проектов. Но в целом это огромные объемы, это огромный потенциал. Москва создает продукт и предлагает его всей стране для реализации", – отметил Собянин.
Он подчеркнул, что даже в период распространения коронавирусной инфекции научное сообщество продолжало разработки. Мэр пояснил, что во время пандемии в единый радиологический информационный сервис направлялись КТ-исследования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: