Собянин: Москва входит в топ-10 инновационных городов мира

Фото: vk.com/mossobyanin

Москва входит в топ-10 инновационных городов мира. Об этом Сергей Собянин сообщил на странице во "ВКонтакте".

По словам мэра столицы, участниками и партнерами Московского инновационного кластера уже стали более 17 тысяч инновационных компаний.

"В городе работают более 130 тысяч технологичных компаний, а доля высокотехнологичных отраслей в ВРП Москвы превышает 20%", – говорится в публикации Собянина.

Мэр добавил, что при поддержке президента был создан Московский инновационный кластер, задача которого – помочь наукоемким предприятиям объединить свои идеи, финансовые ресурсы. "Сегодня мы подписали соглашение с успешным научным парком Пекина", – заявил Сергей Собянин.

Как уточнил глава города, взаимодействие участников кластера осуществляется при помощи универсальной IT-платформы. Благодаря этому сервису участники могут выходить на рынок, презентовать свой продукт.

"Есть также биржа контрактного производства, биржа патентов, сервис для пилотирования инновационных решений. В рамках платформы работает навигатор по мерам финансовой поддержки от города, а также запущена программа "Московский акселератор", – подчеркивает Собянин.

Ранее мэр рассказал, что в столичных технопарках работают уже около 60 тысяч человек.

"Это инновационная среда. Я уже не говорю про такие проекты, как "Сколково" или технологическая долина МГУ и еще ряд таких проектов. Но в целом это огромные объемы, это огромный потенциал. Москва создает продукт и предлагает его всей стране для реализации", – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что даже в период распространения коронавирусной инфекции научное сообщество продолжало разработки. Мэр пояснил, что во время пандемии в единый радиологический информационный сервис направлялись КТ-исследования.