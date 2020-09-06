Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

15:11

Собянин рассказал, как инновации развиваются в Москве

мэр Москвы Сергей Собянин технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва активно развивается в сфере инновационных технологий, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ. По словам мэра, сегодня в столичных технопарках работают уже около 60 тысяч человек.

"Это инновационная среда. Я уже не говорю про такие проекты, как "Сколково" или технологическая долина МГУ и еще ряд таких проектов. Но в целом это огромные объемы, это огромный потенциал. Москва создает продукт и предлагает его всей стране для реализации", – рассказал Собянин.

Он подчеркнул, что даже в период распространения коронавирусной инфекции научное сообщество продолжало разработки. Мэр пояснил, что во время пандемии в единый радиологический информационный сервис направлялись КТ-исследования.

Московские медики и инженеры впервые использовали систему компьютерного зрения для диагностики внебольничной пневмонии. В результате искусственный интеллект проанализировал 150 тысяч КТ-снимков и выдал заключение о наличии или отсутствии заболевания, добавил глава города.

Он обратил внимание и на развитие Московского инновационного кластера. По словам Собянина, это масштабная площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между предприятиями, занимающимися разными видами деятельности.

За год на цифровой платформе i.moscow зарегистрировалось 11,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей столицы. Партнерами кластера стали компании из 73 российских регионов. Участникам кластера доступно свыше 200 видов поддержки.

Большое внимание в этом году уделили также развитию креативной индустрии, добавил мэр. Он рассказал, что в этой сфере в Москве работает более 113 тысяч компаний, в которых заняты почти 500 тысяч человек.

С прошлого года в Москве действует пилотный проект по поддержке креативной индустрии. Творческие пространства теперь могут получить статус креативных технопарков, что позволит им пользоваться всеми льготами и субсидиями, доступными для производственных компаний.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, согласно которому столица РФ выступит тестовым полигоном для инновационных решений. Предлагать разработки могут индивидуальные предприниматели и компании.

"Это наш город": ВДНХ станет площадкой тестирования городских инноваций

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать