Собянин рассказал, как инновации развиваются в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва активно развивается в сфере инновационных технологий, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ. По словам мэра, сегодня в столичных технопарках работают уже около 60 тысяч человек.



"Это инновационная среда. Я уже не говорю про такие проекты, как "Сколково" или технологическая долина МГУ и еще ряд таких проектов. Но в целом это огромные объемы, это огромный потенциал. Москва создает продукт и предлагает его всей стране для реализации", – рассказал Собянин.

Он подчеркнул, что даже в период распространения коронавирусной инфекции научное сообщество продолжало разработки. Мэр пояснил, что во время пандемии в единый радиологический информационный сервис направлялись КТ-исследования.

Московские медики и инженеры впервые использовали систему компьютерного зрения для диагностики внебольничной пневмонии. В результате искусственный интеллект проанализировал 150 тысяч КТ-снимков и выдал заключение о наличии или отсутствии заболевания, добавил глава города.

Он обратил внимание и на развитие Московского инновационного кластера. По словам Собянина, это масштабная площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между предприятиями, занимающимися разными видами деятельности.

За год на цифровой платформе i.moscow зарегистрировалось 11,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей столицы. Партнерами кластера стали компании из 73 российских регионов. Участникам кластера доступно свыше 200 видов поддержки.

Большое внимание в этом году уделили также развитию креативной индустрии, добавил мэр. Он рассказал, что в этой сфере в Москве работает более 113 тысяч компаний, в которых заняты почти 500 тысяч человек.

С прошлого года в Москве действует пилотный проект по поддержке креативной индустрии. Творческие пространства теперь могут получить статус креативных технопарков, что позволит им пользоваться всеми льготами и субсидиями, доступными для производственных компаний.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление, согласно которому столица РФ выступит тестовым полигоном для инновационных решений. Предлагать разработки могут индивидуальные предприниматели и компании.

