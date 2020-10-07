32 финтех-стартапа примут участие в программе "Московский акселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В городской программе "Московский акселератор" примут участие 32 финтех-стартапа. Как рассказали в оргкомитете, всего к ним поступило 396 заявок.
Программа пройдет в период с 8 октября по 16 декабря. В нее включены мастер-классы, воркшопы, индивидуальные консультации по разработке продуктов стартапа, а также так называемые трекшн-митинги, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.
Из числа отправленных на участие заявок 38,1% составили обращения от предпринимателей, которые разрабатывают технологии в сфере потребительских сервисов. Второе по популярности направление – legal tech.
"Участие в акселераторе позволит стартапам доработать проекты. Команды представят их в финале программы на Demo Day", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По словам эксперта, лучшие работы могут быть запущены на площадках семи крупнейших членов Ассоциации "ФинТех" – это "Газпромбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "СКБ-банк", "Кредит Европа банк", "Почта Банк".
Разработки стартапов в области технологий искусственного интеллекта позволят улучшить потребительский опыт и повысить лояльность к брендам. Во втором случае речь идет о предоставлении клиентам персонифицированных решений.
Ознакомиться с полным перечнем участников трека FinTech можно на сайте "Московского акселератора".
В столице ранее подвели итоги трека BioMedTech программы "Московского акселератора". Как рассказала заммэра города Наталья Сергунина, стартапы реализовали 20 пилотных проектов, а также привлекли более 50 миллионов рублей инвестиций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: