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Экономика

13:08

32 финтех-стартапа примут участие в программе "Московский акселератор"

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В городской программе "Московский акселератор" примут участие 32 финтех-стартапа. Как рассказали в оргкомитете, всего к ним поступило 396 заявок.

Программа пройдет в период с 8 октября по 16 декабря. В нее включены мастер-классы, воркшопы, индивидуальные консультации по разработке продуктов стартапа, а также так называемые трекшн-митинги, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

Из числа отправленных на участие заявок 38,1% составили обращения от предпринимателей, которые разрабатывают технологии в сфере потребительских сервисов. Второе по популярности направление – legal tech.

"Участие в акселераторе позволит стартапам доработать проекты. Команды представят их в финале программы на Demo Day", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По словам эксперта, лучшие работы могут быть запущены на площадках семи крупнейших членов Ассоциации "ФинТех" – это "Газпромбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "СКБ-банк", "Кредит Европа банк", "Почта Банк".

Разработки стартапов в области технологий искусственного интеллекта позволят улучшить потребительский опыт и повысить лояльность к брендам. Во втором случае речь идет о предоставлении клиентам персонифицированных решений.

Ознакомиться с полным перечнем участников трека FinTech можно на сайте "Московского акселератора".

В столице ранее подвели итоги трека BioMedTech программы "Московского акселератора". Как рассказала заммэра города Наталья Сергунина, стартапы реализовали 20 пилотных проектов, а также привлекли более 50 миллионов рублей инвестиций.

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