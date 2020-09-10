В Москве стартовал прием заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech для молодых специалистов начался в Москве. Подать заявку можно на сайте чемпионата.

Участникам предстоит решать бизнес-задачи от технологичных компаний, сообщает портал мэра и правительства столицы. Организатором выступает Агентство инноваций Москвы. Отборочный этап пройдет с 14 по 27 сентября.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что конкурс позволит обратить внимание на проекты потенциальных работодателей или инвесторов.

Работу участников будут оценивать эксперты и представители компаний, предложивших задания. Чтобы создать равные условия для студентов всех вузов, командам предоставят билеты с заданиями на выбор.

Участники решат технический, гуманитарный или естественно-научный кейс. Future Tech – краудсорсинговая платформа для молодых специалистов и субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы.

Ранее в Москве появился межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech. Предполагается, что там будут напрямую работать со стартапами и инвесторами.