В Москве стартовал прием заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прием заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech для молодых специалистов начался в Москве. Подать заявку можно на сайте чемпионата.
Участникам предстоит решать бизнес-задачи от технологичных компаний, сообщает портал мэра и правительства столицы. Организатором выступает Агентство инноваций Москвы. Отборочный этап пройдет с 14 по 27 сентября.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что конкурс позволит обратить внимание на проекты потенциальных работодателей или инвесторов.
Работу участников будут оценивать эксперты и представители компаний, предложивших задания. Чтобы создать равные условия для студентов всех вузов, командам предоставят билеты с заданиями на выбор.
Участники решат технический, гуманитарный или естественно-научный кейс. Future Tech – краудсорсинговая платформа для молодых специалистов и субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы.
Ранее в Москве появился межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech. Предполагается, что там будут напрямую работать со стартапами и инвесторами.
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