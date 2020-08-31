Сергунина сообщила о создании московского кластера спортивной индустрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве появился межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, он создан на базе Московского инновационного кластера. К проекту уже присоединились 37 учреждений.

В частности, это организация по развитию автоспорта "Северный морской путь "Автоспорт и гонки", Межотраслевой инжиниринговый центр МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Кроме того, в кластере присутствуют предприятия космической отрасли, научные институты и медцентры.

"Мы рассчитываем, что SportTech станет одной из ведущих технологичных площадок для ресурсоемких и масштабных проектов в спортивной отрасли", – указала Сергунина.

Предполагается, что SportTech будет напрямую работать со стартапами и инвесторами. Сейчас там занимаются созданием композитного велосипеда и тренажера для гребли.

Ранее стало известно, что объем инвестиций в столичные компаний в первом квартале составил 452,5 миллиарда рублей, что на 14,9 процента выше, чем годом ранее.