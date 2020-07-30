В технополисе "Москва" начнут разработку софта для виртуальных сим-карт

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Компания ООО "Исткомпис Рус" разработает платформы для удаленной записи виртуальных сим-карт, передает портал мэра и правительства Москвы.
Организация локализует производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в 2021 году. Как рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов, инвестор планирует вложить в проект 127 миллионов рублей.
Виртуальные сим-карты – микрочипы – встраиваются в гаджеты на этапе производства и заменяют традиционные сим-карты. На микрочип можно удаленно записать профиль любого оператора связи, который предоставляет такую услугу.
Благодаря новой технологии абонентам больше не придется посещать салоны связи. Также при выезде за границу клиенту необязательно покупать местную сим-карту. Для этого можно настроить выгодную подписку онлайн.
Кроме того, "Исткомпис Рус" планирует начать выпуск банковских карт по новой технологии чипа, который можно совместить с платежным устройством. Технология также позволяет выпускать контактную площадку нестандартной формы.
Ранее стало известно, что технополис "Москва" создал свыше 800 рабочих мест в 2019 году. Таким образом особая экономическая зона вошла в тройку лидеров в рейтинге по данному показателю.
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