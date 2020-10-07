Наталья Сергунина рассказала об итогах трека BioMedTech "Московского акселератора"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице подвели итоги трека BioMedTech программы "Московского акселератора", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что стартапы, разрабатывающие решения в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, получили поддержку крупных компаний.
Как рассказала заммэра города Наталья Сергунина, они реализовали 20 пилотных проектов, а также привлекли более 50 миллионов рублей инвестиций.
По ее словам, программа призвана помочь наукоемким и технологичным проектам в выходе на рынок и формировании клиентской базы.
Вместе с наставниками участники настраивают бизнес-модель, совершенствуют свой продукт и сразу же могут получить обратную связь от компаний.
Программу "Московский акселератор" реализуют Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер при поддержке департамента предпринимательства.
Сергей Собянин ранее заявил, что Москва входит в топ-10 инновационных городов мира. Он отметил, что в городе работают более 130 тысяч технологичных компаний.
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