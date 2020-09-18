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16:44

Москва возглавила информационный рейтинг регионов по цифровизации

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва возглавила летний медиарейтинг регионов в контексте цифровизации, составленный компанией "Медиалогия". Также в топ вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская область и Краснодарский край.

Отмечается, что на рейтинг повлияла оценка столицы в списке Tech Cities of the Future, где обозначены наиболее перспективные города для инвестиций в технологии, инновации и стартапы, а также открытие современного комплекса переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ.

"За счет использования цифровых технологий и российского оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями", – говорится в сообщении.

Кроме того, Российская академия наук разработала препарат, препятствующий проникновению COVID-19 в организм. Также идет работа над созданием единой проездной карты на всех видах общественного транспорта для Москвы и Санкт-Петербурга.

Новейший комплекс "Евро+" открыли на Московском НПЗ в июле этого года. Команду о запуске установки дал президент России Владимир Путин.

"Новый комплекс повысит эффективность переработки нефти, увеличится выход светлых нефтепродуктов и энергоэффективность. Возрастет выпуск бензина, авиакеросина, дизельного топлива. Запуск данной установки также улучшит экологическую ситуацию", – отметил президент.

Сообщалось, что цифровые решения, применяемые в комплексе "Евро+", гарантируют технологическую гибкость производства, а сигналы в режиме реального времени поступают в интеллектуальные системы управления производством.

Ранее сообщалось, что делегация компании "Нижнекамскнефтехим" из Татарстана посетила новый комплекс переработки нефти "Евро+" МНПЗ.

В ходе осмотра представители одного из крупнейших нефтехимических производств синтетических каучуков и пластиков ознакомились с системами применения энергоэффективных и экологичных технологий производства моторного топлива. Полученный опыт специалисты намерены применить при строительстве нового завода компании "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане.

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