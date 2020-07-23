Вредное воздействие МНПЗ на экологию снизилось в четыре раза – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Вредное воздействие Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) на экологию снизилось в четыре раза. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения завода вместе с министром энергетики РФ Александром Новаком и председателем правления компании "Газпром нефть" Александром Дюковым.

23 июля на МНПЗ ввели в эксплуатацию новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+".

По словам мэра, для таких городов, как Москва, экологический вопрос – один из самых главных, и все жители убеждены, что чем больше город, тем больше экологических проблем.

"Так оно и было до какого-то времени. Но начиная с 2010 года мы каждый год видим улучшение экологической ситуации: и воздуха, и земли, и воды. Это зависит от целого комплекса мероприятий, и городского транспорта, и промышленных предприятия", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что Московский НПЗ был одним из ключевых проблемных предприятий города. Мэр напомнил, что раньше там были открытые отстойники, в которых испарялись нефтепродукты, загрязненная почва, сбросы в Москву-реку, которые давали серьезные загрязнения реки, и запахи в атмосфере, которые создали экологическую катастрофу.

"Тогда мы в 2010 году договорились о реконструкции завода, и все эти годы последовательно программу выполняли. Сегодня, должен сказать, что раза в четыре улучшилась экологическая ситуация в районе завода. Сероводород устранен практически на 98%", – заявил Собянин.

Мэр рассказал, что в планах еще и третий этап модернизации МНПЗ. Он добавил, что транспорт – источник 98% загрязнений атмосферы города, и от того, какого качества бензин будет использоваться, зависит состояние экологии.

Александр Дюков добавил, что новый комплекс переработки нефти "Евро+" позволит увеличить мощность завода. В частности, если в прошлом году завод переработал около 11 миллионов тонн, то в этом году с вводом в эксплуатацию этой установки завод начнет перерабатывать 12 миллионов тонн.

"Задача, которую мы решили, это не только увеличение мощности завода, но, соответственно, увеличение глубины переработки. Эта комбинированная установка, этот комплекс позволит нам на 15% увеличить объемы производства автомобильного бензина, на 40% – объемы производства дизельного топлива, так востребованных на московском топливном рынке", – заявил он.

Помимо этого, по его словам, в два раза увеличатся объемы производства авиационного керосина. Он отметил, что с вводом в эксплуатацию нового комплекса и вывода старых установок нагрузка на окружающую среду снизится.

Александр Новак, в свою очередь, назвал МНПЗ одним из самых современных предприятий в своей отрасли.

Комплексная модернизация МНПЗ началась в 2010 году, когда он вошел в состав холдинга "Газпром нефть", и рассчитана на период до 2025 года. Строительство высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+" велось внутри действующего предприятия и заняло более трех лет.

Отмечается, что принятые меры по модернизации завода уже улучшили экологическую ситуацию: суммарные выбросы в атмосферный воздух сократились в 2,2 раза, а по дурнопахнущему сероводороду – в 9,6 раза.

В феврале на Московском нефтеперерабатывающем заводе открылся новый цифровой склад.