Европейские стандарты нефтепереработки внедрят на МНПЗ

Фото: Стоян Васев

После модернизации Московский нефтеперерабатывающий завод заработает на уровне лучших европейских НПЗ. В качестве примера такого предприятия – НПЗ в сербском городе Панчево, который считается одним из самых экологичных в мире.



Там современное оборудование собирает испарения нефтепродуктов и отправляет их обратно на переработку. Модернизация сербского завода, пострадавшего от бомбардировок НАТО, является инвестиционным проектом компании "Нефтяная индустрия Сербии" – совместного предприятия российской "Газпром нефти" и правительства Сербии. Стартовала она 10 лет назад, и сейчас завешен первый этап. Таким, как завод в Панчево, после модернизации обещают сделать и Московский НПЗ.



Завод в Панчево находится на финальной части программы развития. Специалисты завершают строительство комплекса глубокой переработки нефти – главного проект второго этапа модернизации завода.



Глубина переработки – это показатель эффективности производства, то есть сколько из тонны нефти получают самых востребованных нефтепродуктов: бензина, дизеля, авиационного керосина. С запуском комплекса глубина переработки превысит 99%, притом что по Европе средний показатель – 85%.

С новой установкой завод сможет производить еще один продукт – нефтяной кокс, который является важным компонентом для металлургии. Сейчас Сербия его импортирует.



Также завод прекратит производство мазута с высоким содержанием серы. Для экологии это означает отказ промышленности от устаревшего топлива, которое при сгорании загрязняет воздух.



"Нам посчастливилось быть впереди других заводов: подобные проекты уже реализуются в Омске, они будут реализованы в Москве. Мы говорим о глубокой переработке", – заявил заместитель генерального директора, директор функции по связям с госорганами и корпоративным коммуникациям компании "Нефтяная индустрия Сербии" Вадим Смирнов.