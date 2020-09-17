Московская промышленность задает стандарты другим российским предприятиям

10:43
Стало известно, как работает комплекс переработки нефти "Евро+"
Делегация компании "Нижнекамскнефтехим" из Татарстана посетила новый комплекс переработки нефти "Евро+" МНПЗ.
В ходе осмотра представители одного из крупнейших нефтехимических производств синтетических каучуков и пластиков ознакомились с системами применения энергоэффективных и экологичных технологий производства моторного топлива. Полученный опыт специалисты намерены применить при строительстве нового завода компании "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане.
"Евро+" – это первое в стране производство полного цикла, которое включает в себя этапы от подготовки нефти до выпуска продукции. Данный проект является ключевым в программе модернизации Московского НПЗ, которая ведется с 2011 года компанией "Газпром нефть". В июле 2020 года президент России Владимир Путин объявил о старте работы на объекте.
Благодаря новому комплексу МНПЗ на 15 процентов увеличивает выпуск автомобильного бензина, на 40 процентов – дизельного топлива и вдвое – авиационного керосина. Таким образом, на топливном рынке столицы наблюдается стабильность поставок продукции. Комплекс заменяет 5 установок прошлого поколения и уменьшает воздействие на окружающую среду.
"На примере Московского НПЗ мы увидели, как можно эффективно и рационально использовать самые современные решения в одном проекте. Это не только дает прекрасный производственный результат. Значительное внимание уделено охране окружающей среды", – поделился представитель строящегося нефтехимического завода в Республике Татарстан Руслан Мухамеджанов.
Ранее сообщалось, что на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в цифровом логистическом пространстве "Газпром нефти" завершились испытания новых роботов для транспортировки грузов.
На тест выводили российского робота Ronavi H1500 с грузоподъемностью 1,5 тонны. Помимо повышенной вместимости, устройство отличается долгой автономной работой в течение 8 часов без подзарядки.
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