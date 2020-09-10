Роботы работают на складе Московского НПЗ

15:08
Фото: Сергей Шинов
Испытания новых роботов для транспортировки грузов завершились в цифровом логистическом пространстве "Газпром нефти" на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
На объекте проверили сценарии использования автоматизированных платформ российских и зарубежных производителей. С их помощью можно создать полностью автономную систему.
На тест вывели российского робота Ronavi H1500 с грузоподъемностью 1,5 тонны. Помимо повышенной вместимости, устройство отличается долгой автономной работой в течение 8 часов без подзарядки.
Аппараты работали в связке с штабелерами, а непосредственные задания получали от оператора склада по сети Wi-Fi в реальном времени. Надежной коммуникации удалось достичь за счет интеграции со складскими системами управления.
Таким образом, платформы самостоятельно смогли доставлять товары от ячейки хранения до окна выдачи. При этом на платформах были установлены сенсоры, которые позволили бы при появлении на маршруте человека остановить устройство.
В дальнейшем "Газпром нефть" планирует создать единую IT-платформу для управления всеми роботизированными решениями цифрового логистического пространства.
Московский НПЗ обзавелся новым логистическим пространством площадью 15 тысяч квадратных метров в начале 2020 года. Здесь активно применяют цифровые решения, за счет чего на 40% удалось оптимизировать площади хранения, ускорить доступ к товару, устранить риски отклонений инвентаризации. Помимо этого, до 30% снизились совокупные затраты на осуществление складских операций.
Качество продукции Московского нефтеперерабатывающего завода ранее высоко оценили эксперты всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". В финал конкурса вышли 17 видов топлива от "Газпром нефти".
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