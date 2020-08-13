МНПЗ выпустил топливо для нового круизного лайнера "Мустай Карим"

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40 тонн топлива производства Московского нефтеперерабатывающего завода получил новый пассажирский четырехпалубный круизный лайнер "Мустай Карим". Поставку произвел "Газпромнефть Марин Бункер" – оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти".

Заправка топливом состоялась на реке Волге на рейде вблизи Ярославля. Теплоход "Мустай Карим" способен принять на борт 329 пассажиров. Лайнером управляет компания "Водоходъ".

"Тренд на развитие внутреннего туризма дает основания рассчитывать на восстановление пассажирских перевозок в среднесрочной перспективе и реализацию потенциала речного сегмента рынка", – сообщил гендиректор "Газпромнефть Марин Бункера" Алексей Медведев.

По словам гендиректора МНПЗ Виталия Зубера, завод снабжает экологичным моторным топливом и авиационным керосином столичный регион, а также имеет в линейке продукции сертифицированное судовое топливо.

"Комплексная модернизация предприятия позволила увеличить производство востребованных нефтепродуктов и более гибко реагировать на запросы рынка", – обратил внимание он.