МНПЗ внедрил российскую автоматизированную систему управления производством

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Московский НПЗ "Газпром нефти" внедрил автоматизированную систему управления работой установки производства высокооктановых компонентов бензина, сообщает пресс-служба МНПЗ.

Все элементы программно-аппаратного комплекса, включая оборудование и программное обеспечение, разработаны и созданы российскими компаниями из Новосибирска и Екатеринбурга.

Новый комплекс будет контролировать как технологические процессы, так и элементы безопасности установки. Внедрение современных систем управления – часть программы цифрового развития нефтеперерабатывающих активов "Газпром нефти".

Комплекс управления получает и обрабатывает в реальном времени информацию более чем с двух тысяч датчиков – это данные о температуре, давлении, текущем расходе топлива и пара, уровне загрузки оборудования.

Благодаря современным техническим решениям система управления может определять и поддерживать наиболее эффективный режим работы установки, чтобы точно исполнить производственный план. Автоматический контроль безопасности в случае необходимости включает механизмы противоаварийной защиты и гарантирует надежность всех технологических процессов.

Как отметил начальник департамента систем управления и цифровизации блока логистики, переработки и сбыта "Газпром нефти" Сергей Овчинников, успешное внедрение полностью отечественной системы управления на Московском НПЗ показывает, что совместными усилиями российских специалистов создаются конкурентоспособные технологичные продукты.

"Газпром нефть" продолжит развивать портфель автоматизированных решений отечественного производства, способных гарантировать эффективное и надежное управление производственными активами", – пообещал он.

В свою очередь, генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер назвал последовательную автоматизацию рабочих процессов важным этапом модернизации Московского НПЗ.

"В ближайшем будущем, опираясь на математическое моделирование и результаты обработки данных, мы сможем еще более эффективно управлять производством: дополнительно повысить безопасность, сохранить неизменно высокое качество выпускаемой продукции, получить экономический эффект", – подчеркнул он.

В ноябре 2019 года систему контроля электрооборудования Московского НПЗ усилили новой передвижной электротехнической лабораторией. Для оценки состояния сетей теперь используют цифровое оборудование. Оно сокращает время работ и повышает их безопасность.