Московский НПЗ повысил надежность системы энергоснабжения

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Систему контроля электрооборудования Московского НПЗ усилили новой передвижной электротехнической лабораторией. Для оценки состояния сетей теперь используют цифровое оборудование. Оно сокращает время работ и повышает их безопасность.

Отмечается, что внедрение новых технологий и повышение надежности оборудования – часть комплексной программы развития МНПЗ.

Новая лаборатория имеет установку для автоматизированных испытаний. С ее помощью можно измерять параметры любого силового электрооборудования Московского НПЗ. В отличие от предыдущего метода контроля, комплекс не требует установки габаритного диагностического оборудования на объектах персоналом.

Цифровая модель позволяет точно определить место повреждения в электрических магистралях и выдает результаты диагностики в онлайн-режиме. В результате время поиска повреждений в кабельных линиях сокращено с 3–5 дней до нескольких часов.

"Использование новой передвижной лаборатории существенно повысит надежность всей системы энергоснабжения Московского НПЗ. Этот комплекс дает дополнительную гарантию бесперебойной работы установок и точного выполнения производственного плана для устойчивого снабжения рынка топливом", – отметил генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер.