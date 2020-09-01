Эксперты конкурса "100 лучших товаров России" отметили продукцию МНПЗ

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Эксперты всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" оценили высокое качество продукции Московского и Омского нефтеперерабатывающих заводов.

В частности, высокой оценки были удостоены сжиженные углеводородные газы, битумные материалы, а также моторное и судовое топливо. Всего в финал конкурса вышли 17 видов продукции "Газпром нефти".

МНПЗ представил на конкурс линейку современных битумных материалов, которые подходят для дорожного строительства в различных климатических зонах.

На региональных этапах конкурса товары оценивали по более чем 20 тысячам критериев. В частности, экспертами учитывались качество и экологические характеристики, уровень промышленной безопасности и охраны труда на производстве, отзывы потребителей.

Также в финал вышли моторные, трансмиссионные и гидравлические масла и смазки под брендами Gazpromneft и G-Energy. Они производятся на Омском заводе смазочных материалов и доказали свою эффективность при сверхвысоких нагрузках. Помимо этого, они обеспечивают максимальную защиту механизмов и агрегатов.

Замгендиректора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолий Чернер отметил, что системное инфраструктурное развитие производственных активов и масштабная модернизация позволяют компании выпускать высокотехнологичную продукцию, на которую имеется устойчивый спрос на рынке.

"Мы гибко реагируем на любые изменения рынков и предлагаем новые конкурентоспособные товары и уникальные решения. Наши высококачественные топлива, масла, битумы и другие нефтепродукты широко используются потребителями как в России, так и за рубежом", – рассказал Чернер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил Московский НПЗ. На предприятии 23 июля ввели в эксплуатацию новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+". Собянин отметил, что воздействие Московского НПЗ на экологию снизилось в четыре раза.