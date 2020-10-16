В Москве пройдет форум "Открытые инновации"

11:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве в формате онлайн с 19 по 21 октября пройдет форум "Открытые инновации". Он будет посвящен высокотехнологичным разработкам, главной его темой станет "Цифровое будущее. Глобализация или изоляция". Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.
На форуме участники будут обсуждать развитие инноваций в будущем, влияние пандемии на туристический бизнес, а также представлять передовые разработки в различных областях.
"Виртуальная площадка департамента поможет инновационным компаниям расширить свои представления о возможностях для создания и продвижения передовых разработок в столице. Здесь будет собрана информация обо всех ключевых программах и проектах города, а также предусмотрена возможность присоединиться к трансляции форума", – поделился руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Столица на форуме презентует проект помощи врачам на онлайн-выставке Startup Expo. Разработка представляет собой облачный сервис для анализа и интерпретации данных фармакогенетического тестирования. Это позволит врачам прогнозировать возможные негативные реакции организма на препараты, основываясь на изменениях в генах.
Инновационные проекты представят финалисты и победители премии "Новатор Москвы". Также состоится презентация "Рейтинга инновационной привлекательности мировых городов". Ее подготовил центр "Российская кластерная обсерватория".
На дискуссии "Home sweet home. Возрождение внутреннего туризма и расцвет TravelTech", которую проведет столичный комитет по туризму, обсудят технологии, помогающие туристическому бизнесу в настоящее время.
Соорганизатором форума, который проводится с 2012 года, станет правительство Москвы. Партнером мероприятия выступит Республика Корея.
Ранее особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year.
Технополис высоко оценили по таким направлениям, как "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".
Собянин: в Московском инновационном кластере уже более 17 тыс участников
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