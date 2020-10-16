Технополис "Москва" стал лучшим в шести номинациях международного рейтинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Технополис высоко оценили по таким направлениям, как "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на участие в рейтинге было подано 100 заявок, деятельность каждой из которых рассматривалась по 80 номинациям.

"Эксперты высоко оценили возможности технополиса, в том числе в вопросе локализации производств в рамках офсетных контрактов, общий объем которых составил 150 миллионов долларов. Отдельно в рейтинге отметили вклад столичной особой экономической зоны в борьбу с пандемией", – рассказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров отметил, что важными показателям в оценке технополиса стали его инвестиционные привлекательности и возможности для развития.

Он добавил, что все предприятия-резиденты столичной особой экономической зоны получают равные налоговые льготы, сниженные ставки долгосрочной аренды, а также транспортную доступность к основным заказчикам и складам. По его словам, эти факторы способствуют привлечению новых инвесторов и расширению действующих производств.

Руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, в свою очередь, отметил, что в рейтинге наиболее привлекательных для инвесторов городов European Cities of the Future Москва вошла в пятерку лидеров. Ее высоко оценили по показателям "Человеческий капитал" и "Условия для ведения бизнеса".

"Москва также вошла в двадцатку городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы, в рейтинге Tech Cities of the Future столица заняла 18-ю позицию из 76", – добавил Пуртов.

Ранее стало известно, что в технополисе "Москва" появятся два новых фармацевтических завода. Они будут выпускать почти 200 видов неврологических лекарств и препаратов для терапии онкологических заболеваний.

