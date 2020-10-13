Более 1,5 тыс заявок поступило на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 1,5 тысячи человек зарегистрировались для участия в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что заявки на участие подали граждане из 45 регионов страны, в том числе из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана и Калининграда. Конкурс в формате онлайн-хакатона пройдет с 30 октября по 1 ноября.

Зарегистрироваться можно до 25 октября на сайте Агентства инноваций Москвы. Участникам будет предложено решить 10 актуальных для города задач, которые разработаны по таким направлениям, как "Искусственный интеллект в городе" и "Цифровизация городских структур".

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин напомнил, что призовой фонд в этом году составит 10 миллионов рублей. Из зарегистрированных участников будут сформированы команды от трех до пяти человек. Коллективы, которые предложат лучшие решения по выбранным задачам, получат по одному миллиону рублей.

Проект "Лидеры цифровой трансформации" был разработан Агентством инноваций Москвы. Эта структура объединяет представителей власти и бизнеса с технологическими компаниями.