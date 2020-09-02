Полезные сервисы для москвичей разработают в рамках онлайн-хакатона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Участники конкурса на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" займутся разработкой полезных сервисов для горожан. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Участники онлайн-хакатона создадут решения с использованием технологии искусственного интеллекта. Лучшие разработки интегрируют в городскую среду. Ставить задачи командам будут представители 10 ведомств правительства Москвы", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Конкурсные задачи изначально разделили по двум направлениям – "Искусственный интеллект в городе" и "Цифровизация городских структур". Запросы на те или иные продукты подали департаменты культуры, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и другие. В частности, Главное контрольное управление Москвы предложило создать интерактивную карту комплексного мониторинга благоустройства.

Заявки на участие в конкурсе принимают в период с 13 августа по 25 октября. Непосредственно само состязание пройдет с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового хакатона. 10 команд – авторов лучших решений получат по миллиону рублей. Еще 20 командам предложат участие в программе Mosbootcamp, которая рассчитана на внедрение технологических разработок в городскую среду.

Проект "Лидеры цифровой трансформации" был разработан Агентством инноваций Москвы. Эта структура объединяет представителей власти и бизнеса с технологическими компаниями.

В начале августа стало известно, что столицу РФ включили в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов. По ряду совокупных показателей Москва уже успешно опережает Дубай, Токио и Сеул.

