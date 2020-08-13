08:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации". Подать заявку можно до 25 октября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
С 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона разработчикам будут предложены задания от представителей 10 московских ведомств. В рамках конкурса будут представлены задания по двум направлениям – "Искусственный интеллект в городе" и "Цифровизация городских структур".
"Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. И мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Организатором конкурса выступил департамент предпринимательства и инновационного развития. Руководитель ведомства Алексей Фурсин отметил, что благодаря конкурсу специалисты смогут продвинуть свои проекты и реализовать идеи.
Предполагается, что участниками конкурса станут более 250 команд. За лучшие ИТ-решения 10 коллективов получат по одному миллиону рублей. Еще 20 команд смогут продолжить работу дальше при поддержке экспертов.
Ранее сообщалось, что Агентство инноваций Москвы запустит пилотный проект тестирования новейших разработок в области городского благоустройства, образования, отдыха и спорта на ВДНХ. В рамках инновационного проекта участвуют уже 65 площадок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: