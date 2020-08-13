Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации". Подать заявку можно до 25 октября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

С 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона разработчикам будут предложены задания от представителей 10 московских ведомств. В рамках конкурса будут представлены задания по двум направлениям – "Искусственный интеллект в городе" и "Цифровизация городских структур".

"Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. И мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Организатором конкурса выступил департамент предпринимательства и инновационного развития. Руководитель ведомства Алексей Фурсин отметил, что благодаря конкурсу специалисты смогут продвинуть свои проекты и реализовать идеи.

Предполагается, что участниками конкурса станут более 250 команд. За лучшие ИТ-решения 10 коллективов получат по одному миллиону рублей. Еще 20 команд смогут продолжить работу дальше при поддержке экспертов.

Ранее сообщалось, что Агентство инноваций Москвы запустит пилотный проект тестирования новейших разработок в области городского благоустройства, образования, отдыха и спорта на ВДНХ. В рамках инновационного проекта участвуют уже 65 площадок.

