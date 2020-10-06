Город выделил предпринимателям субсидии на 36 млн рублей за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Город за неделю выделил столичным предпринимателям субсидии на 36 миллионов рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Деньги по решению отраслевой комиссии департамента предпринимательства и инновационного развития получают экспортеры, резиденты технопарков, участники Московского инновационного кластера, а также компании, которые инвестируют в обучение своих сотрудников.
За счет этих средств компании могут возместить расходы на транспортировку продукции за рубеж, покупку и лизинг оборудования, профессиональную подготовку и переподготовку персонала, а также получить 10% от суммы исполненных экспортных контрактов
"По итогам последнего заседания комиссии одобрено 20 заявок на сумму 36,4 миллиона рублей", – сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, одна из одобренных заявок компенсирует затраты на транспортировку продукции за рубеж. За счет одобренных 2,3 миллиона рублей можно покрыть до 100% понесенных затрат на реализацию товаров, услуг или результатов интеллектуального труда. Максимум компании могут получить три миллиона рублей.
Помимо этого, пяти компаниям выделили 24,5 миллиона рублей экспортных грантов. Каждый из заявителей получит 10% от выручки по исполненным контрактам на реализацию продукции за границей. По этому виду поддержки максимальная выплата составит 10 миллионов рублей.
Субсидией на обучение сотрудников смогут воспользоваться также пять компаний. Этот вид поддержки касается только программ среднего и дополнительного профессионального образования персонала. Суммарно компания сможет получить 10 миллионов рублей, по 120 тысяч рублей пойдут на одного человека.
Также одобрено девять заявок резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера на сумму более девяти миллионов рублей. Они получат деньги за затраты на лизинг, покупку оборудования, на развитие деятельности. Размер субсидии не превысит 10 миллионов рублей.
Ранее срок подачи заявок на получение субсидий на развитие производства в Москве продлили до 30 октября.
Как рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала 2020 года были одобрены заявки на субсидии восьми производителей Москвы. Общая их сумма составила 146 миллионов рублей.
Подать заявку на субсидии можно онлайн, через личный кабинет в системе "Управление инвестиционной деятельностью". Одно предприятие может получить не более 200 миллионов рублей.
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