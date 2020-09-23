Сергунина: экспозицию Москвы на ЦИПР-2020 посвятили технологиям искусственного интеллекта

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В Нижнем Новгороде открывается пятая по счету ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

"Москва – и столица, и технологический центр России. У нас аккумулирован достаточный опыт по внедрению самых современных решений, в том числе на базе искусственного интеллекта. Специальный правовой режим даст разработчикам больше возможностей для тестирования и апробации их проектов", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что пилотный проект направлен на развитие новых технологий и рост конкурентоспособности российских разработок. Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что для Москвы искусственный интеллект считается инструментом для повышения качества жизни людей, делая ее безопасной, комфортной и умной.

"Мы не ограничиваемся использованием какого-либо одного решения, а придерживаемся принципа мультивендорности, применяя технологии различных разработчиков. Это позволяет объединить сильные стороны вендоров и сделать городские сервисы еще более эффективными, удобными и полезными для жителей и бизнеса", – сообщил Лысенко.

Он добавил, что искусственным интеллектом в столице занимаются порядка 400 компаний. По словам Лысенко, один из проектов представлен на конференции. Речь идет о голосовом помощнике Общегородского контакт-центра, который обрабатывает обращения москвичей по вопросам ЖКХ, получения госуслуг и другим.

С мировыми практиками внедрения искусственного интеллекта на конференции также познакомит платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow. Ее примерами являются более 300 российских и международных кейсов, включая 100 московских.

Также на мероприятии обсудят Московский инновационный кластер, который объединил более 17 тысяч инновационных организаций из Москвы и других регионов России, большинство из которых являются малыми и средними предприятиями.

"Многие из них разрабатывают решения в области искусственного интеллекта. В рамках кластера для них сформирована комплексная экосистема поддержки: от субсидий на покупку оборудования до создания отраслевых кластеров и технологических цепочек для запуска масштабных проектов", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" продлится до 25 сентября. Во время мероприятия будут обсуждаться вопросы развития цифровой экономики, трансформации промышленности, реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", развития российского высокотехнологичного экспорта и кибербезопасности.

