В Москве продлили срок подачи заявок на субсидии на развитие производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Срок подачи заявок на получение субсидий на развитие производства в Москве продлили до 30 октября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала 2020 года были одобрены заявки на субсидии восьми производителей Москвы. Общая их сумма составила 146 миллионов рублей.
"Такая мера поддержки оказывает реальную помощь и в этом году особенно востребована промышленниками, в связи с чем сроки подачи заявок 2020-м были продлены на месяц, до 30 октября включительно", – подчеркнул представитель мэрии.
По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, потратить субсидированные средства производители могут в нескольких направлениях. Например, до 100 миллионов в год выдается на возмещение части расходов по лизингу. Также могут компенсировать до 50% затрат на подключение к инженерно-техническому обеспечению.
Подать заявку на субсидии можно онлайн, через личный кабинет в системе "Управление инвестиционной деятельностью". Одно предприятие может получить не более 200 миллионов рублей.
Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал о росте числа индивидуальных предпринимателей в столице. По словам эксперта, такая тенденция связана с реализацией государственных и городских мер поддержки бизнеса.
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