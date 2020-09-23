Московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира

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Участники акселерационной программы GoGlobal смогли с нуля запустить продажи в 21 стране, в том числе в США и Великобритании, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Цель проекта, организованного Московским экспортным центром и "Акселератором ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив, – ускорить выход на зарубежные рынки IT-компаний.

Программу открыли весной 2020 года, тогда же стартовал прием заявок. Первый поток начался в июне и завершился в сентябре. Было отобрано 20 компаний из 364, подавших заявки.

По словам заммэра, за три месяца участники акселератора заключили контракты объемом больше 236 тысяч долларов. В ближайшее время у них планируется подписание соглашений еще на 638 тысяч долларов.

Предприниматели имели возможность изучить иностранные рынки, учились привлекать новых потребителей для своих продуктов за рубежом, настраивали ключевые бизнес-процессы, систему маркетинга и продаж.

По итогам акселератора компании подготовили стратегии по экспорту своих товаров и услуг, а также план работы на несколько лет вперед. Московский экспортный центр оплатил 85 процентов стоимости трехмесячной программы.

До конца года состоится еще один поток акселератора.

Участники GoGlobal также могут компенсировать до 100 процентов своих затрат на экспорт продукции или обратиться за грантами в размере 10 процентов от суммы исполненных контрактов. Прием заявок на субсидии и гранты для столичных экспортеров продлится до 30 октября.

Ранее власти Москвы объявили о новом этапе заявочной кампании по трем видам субсидий для малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить компенсацию затрат на обучение персонала и субсидии для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса. Также предполагаются выплаты для экспортеров.