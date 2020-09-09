В Москве возобновили прием заявок на субсидии для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы объявили о новом этапе заявочной кампании по трем видам субсидий для малого и среднего бизнеса, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Предприниматели смогут получить компенсацию затрат на обучение персонала и субсидии для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса. Также предполагаются выплаты для экспортеров.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, заявки будут приниматься с 15 сентября по 30 октября. По ее словам, продлить прием попросили сами предприниматели.

Вице-мэр отметила, что документы на выплаты готовы подать около 800 компаний. При этом столичным предпринимателям уже одобрены субсидии на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

Субсидия на обучение персонала позволяет возместить до 95 процентов расходов на образовательные услуги — до 120 тысяч рублей на сотрудника и до 10 миллионов рублей на предприятие.

Максимальный размер субсидия на экспорт — три миллиона рублей. Она компенсирует до 100 процентов затрат на реализацию за рубежом товаров, услуг или результатов интеллектуального труда.

Кроме того, экспортеры могут обратиться за грантом, размер которого составляет 10 процентов от суммы исполненных контрактов на зарубежные поставки, но не более 10 миллионов рублей.

Коммерческие коворкинги могут получить один миллион рублей на оснащение, приобретение и монтаж оборудования, оплату коммунальных расходов.

7 августа Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса.

До этого право на их оформление в городе имели малые и средние предприятия, которые заняты в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, а также ИТ-отрасли.