Москва стала восьмой в рейтинге инновационной привлекательности городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заняла восьмое место среди 36 ведущих мегаполисов мира в рейтинге инновационной привлекательности городов. Презентация рейтинга, составленного Центром "Российская кластерная обсерватория" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ), состоялась на форуме "Открытые инновации".

"Мы постоянно находимся в состоянии жесткой борьбы за привлечение талантов с другими мегаполисами мира. Но для нас как для столицы России важно не только привлекать специалистов из зарубежных городов, но и быть тем форпостом, который позволит талантливым ребятам не уезжать в другие страны, а реализовывать себя здесь, на территории нашей страны, в Москве", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По показателю цифрового развития российская столица оказалась на первом месте. Директор Центра "Российская кластерная обсерватория" ВШЭ Евгения Куценко привел в пример столичные технопарки и самый крупный в мире Московский инновационный кластер, который объединяет свыше 17 тысяч инновационных предприятий.

На сегодняшний день в Москве работают 36 технопарков, в которых размещены более двух тысяч высокотехнологичных резидентов и иных арендаторов, создано более 60 тысяч рабочих мест.

В этом году в городе появился первый креативный технопарк на базе Центра дизайна Artplay. По словам Куценко развитие креативных индустрий становится новым "знаком отличия" городов-лидеров в XXI веке.

Экономист Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая ежегодно готовит международный рейтинг Global Innovation Index, Лорена Ривер Лео отметила традиционно высокие позиции Москвы в международных рейтингах инновационных кластеров.

Руководитель отдела по поиску талантов консалтинговой немецкой компании Berlin Partner Бурхард Вольбрахт подчеркнул важность общего развития городской инфраструктуры для привлечения талантливых основателей стартапов.

В презентации также участвовали первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг, директор департамента инноваций и перспективных исследований министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев, зампредседателя госкорпорации ВЭБ.РФ Вячеслав Шуленин и другие спикеры.

Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит онлайн с 19 по 21 октября. Основная тема – "Цифровое будущее. Глобализация или изоляция".

Ранее Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year.

Технополис высоко оценили по таким направлениям, как "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".