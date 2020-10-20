Москва стала восьмой в рейтинге инновационной привлекательности городов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва заняла восьмое место среди 36 ведущих мегаполисов мира в рейтинге инновационной привлекательности городов. Презентация рейтинга, составленного Центром "Российская кластерная обсерватория" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ), состоялась на форуме "Открытые инновации".
"Мы постоянно находимся в состоянии жесткой борьбы за привлечение талантов с другими мегаполисами мира. Но для нас как для столицы России важно не только привлекать специалистов из зарубежных городов, но и быть тем форпостом, который позволит талантливым ребятам не уезжать в другие страны, а реализовывать себя здесь, на территории нашей страны, в Москве", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По показателю цифрового развития российская столица оказалась на первом месте. Директор Центра "Российская кластерная обсерватория" ВШЭ Евгения Куценко привел в пример столичные технопарки и самый крупный в мире Московский инновационный кластер, который объединяет свыше 17 тысяч инновационных предприятий.
На сегодняшний день в Москве работают 36 технопарков, в которых размещены более двух тысяч высокотехнологичных резидентов и иных арендаторов, создано более 60 тысяч рабочих мест.
В этом году в городе появился первый креативный технопарк на базе Центра дизайна Artplay. По словам Куценко развитие креативных индустрий становится новым "знаком отличия" городов-лидеров в XXI веке.
Экономист Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая ежегодно готовит международный рейтинг Global Innovation Index, Лорена Ривер Лео отметила традиционно высокие позиции Москвы в международных рейтингах инновационных кластеров.
Руководитель отдела по поиску талантов консалтинговой немецкой компании Berlin Partner Бурхард Вольбрахт подчеркнул важность общего развития городской инфраструктуры для привлечения талантливых основателей стартапов.
В презентации также участвовали первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг, директор департамента инноваций и перспективных исследований министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев, зампредседателя госкорпорации ВЭБ.РФ Вячеслав Шуленин и другие спикеры.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит онлайн с 19 по 21 октября. Основная тема – "Цифровое будущее. Глобализация или изоляция".
Ранее Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year.
Технополис высоко оценили по таким направлениям, как "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".
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