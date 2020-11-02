Абитуриентам разрешат подавать документы во все вузы дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Абитуриенты в России смогут дистанционно подавать документы для поступления во все государственные вузы. Об этом сообщили в министерстве образования и науки.

"Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", а абитуриенты – подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме", – заявили в ведомстве.

Платформа для дистанционного поступления базируется на мощностях портала госуслуг. Ее запустили в июне 2020 года. Сервисом воспользовались более 20 тысяч абитуриентов, претендующих на зачисление в 54 вуза страны.

Как рассказал замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук, сервис активно расширяется. С его помощью можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также на договорное отделение. При этом в суперсервис планируют включить возможность оформления госкредита на обучение.

Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что цифровая инфраструктура готова к масштабированию платформы "Поступление в вуз онлайн" на все государственные высшие учебные заведения. В 2021 году ожидается подключение к программе не менее 135 вузов.

Ранее стало известно, что Москва вошла в число лидеров по качеству школьного образования. По данным международного исследования PISA 2018, ученики в РФ заняли второе место в мире по финансовой грамотности.

