Абитуриентам разрешат подавать документы во все вузы дистанционно

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Абитуриенты в России смогут дистанционно подавать документы для поступления во все государственные вузы. Об этом сообщили в министерстве образования и науки.
"Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", а абитуриенты – подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме", – заявили в ведомстве.
Платформа для дистанционного поступления базируется на мощностях портала госуслуг. Ее запустили в июне 2020 года. Сервисом воспользовались более 20 тысяч абитуриентов, претендующих на зачисление в 54 вуза страны.
Как рассказал замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук, сервис активно расширяется. С его помощью можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также на договорное отделение. При этом в суперсервис планируют включить возможность оформления госкредита на обучение.
Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что цифровая инфраструктура готова к масштабированию платформы "Поступление в вуз онлайн" на все государственные высшие учебные заведения. В 2021 году ожидается подключение к программе не менее 135 вузов.
Ранее стало известно, что Москва вошла в число лидеров по качеству школьного образования. По данным международного исследования PISA 2018, ученики в РФ заняли второе место в мире по финансовой грамотности.
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