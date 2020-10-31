В Москве стартует олимпиада по робототехнике для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 1 ноября стартует олимпиада для школьников 4 – 11-х классов по робототехнике. Мероприятие организует Центр педагогического мастерства, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что конкурс является командным и состоит из трех этапов.

Первый из них пройдет в онлайн-режиме. Каждой команде необходимо снять видеоролик, на котором собранный робот выполняет определенные задания. Отправить заявку на участие и работу можно на сайте.

Второй этап олимпиады пройдет в начале зимы, третий – в феврале.

"Состязание проводится в трех возрастных категориях. Команда состоит из одного-двух участников и тренера. Задания не предполагают ограничений на использование оборудования и материалов для изготовления робота, что позволяет любому кружку робототехники принять участие в олимпиаде", – сказано в сообщении.

Отмечается, что отрасль образовательной робототехники активно развивается в столице. Соответствующие кружки функционируют во многих школах и учреждениях дополнительного образования. Также в городе проходит много множество других соревнований и олимпиад по направлению.

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