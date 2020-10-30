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Общество

17:07

Всероссийская перепись населения провела очередной этап денежной викторины

общество

Фото: strana2020.ru

Всероссийская перепись населения провела четвертый этап викторины "Россия: люди, цифры и факты". Она проходила с 26 по 30 октября на официальном сайте переписи.

Так, участникам предлагалось смотреть видеоролики с вопросами экспертов, а после отвечать на них. Тематика викторины была посвящена истории, географии, статистике и переписи населения. Всего было предложено 25 вопросов.

Победителей выберут среди тех, кто быстрее всех дал наибольшее количество правильных ответов. Кроме этого, обладатели первых трех мест получат денежные призы в размере 7 тысяч рублей.

Следующий этап викторины состоится уже в ноябре.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" проведет тестирование на знание истории народов России в рамках "Культурного марафона". Оно пройдет с 2 ноября по 1 декабря 2020 года.

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