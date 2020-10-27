Школьников Москвы пригласили на онлайн-конкурс "По музеям в тапочках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-конкурс "По музеям в тапочках" запустили в Москве. Познавательное состязание продлится до 10 ноября, как сообщает портал мэра и правительства столицы.

Учреждения-партнеры проекта подготовили виртуальные экспозиции и интерактивные выставки музеев. В некоторых культурных центрах также доступны видеоэкскурсии.

"Мы знаем, что многим ребятам очень не хватает походов по музеям, паркам и усадьбам, поэтому подготовили необычный конкурс. Предлагаем школьникам познакомиться с интересными площадками виртуально, а потом попробовать свои силы и ответить на вопросы", – заявила координатор конкурса Мария Войцик.

Организатором мероприятия выступает Центр педагогического мастерства и авторы олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы". За участие в конкурсе школьников наградят электронными грамотами. На сайте проекта размещена более подробная информация о состязании.

С 19 октября в Москве ученики 1–5-х классов вернулись после каникул в школы, а старшеклассники 6–11-х классов на ближайшие две недели перешли на дистанционный формат учебы. Такое решение принял Сергей Собянин в связи с распространением коронавирусной инфекции.

