Российские школьники победили на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

17:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сборная российских школьников получила пять золотых медалей и стала лидером командного зачета на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.
В ведомстве отметили, что обладателями высших наград стали Алексей Кадыков, Сергей Рева и Руслан Сапаев из Москвы, а также Артем Гордеев и Иван Харичкин из Санкт-Петербурга. Руководителем сборной был старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин.
"Заместитель руководителя сборной – Волобуева Мария Игоревна, ассистент кафедры ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет имени Герцена" и Кузнецов Михаил Владимирович, учитель астрономии муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1, Жуковский, Московская область", – добавили в пресс-службе министерства просвещения.
Ранее сборная России заняла второе место на Международной математической олимпиаде. Интеллектуальный турнир прошел в сентябре в онлайн-формате.
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