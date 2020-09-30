Сборная России заняла второе место на Международной математической олимпиаде

30 сентября, 07:50
Фото: ТАСС/Ingo Wagner
Сборная России заняла второе место на 61-й Международной математической олимпиаде. В составе команды были три столичных школьника, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В сборную вошли Антон Садовничий из лицея "Вторая школа", Иван Гайдай-Турлов из школы № 57 и Данил Сибгатуллин из школы-интерната имени А. Н. Колмогорова при МГУ имени М. В. Ломоносова.
Всего наши школьники завоевали две золотые и четыре серебряные медали. В состав команды вошли ребята из Санкт-Петербурга, Краснодарского Края и Новосибирской области. Руководителями сборной России на олимпиаде стали преподаватели московского Центра педагогического мастерства Владимир Брагин и Андрей Кушнир, а также учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 (Санкт-Петербург) Кирилл Сухов.
Олимпиада прошла в онлайн-формате в формате двух туров 21 и 22 сентября. Помимо интеллектуального соревнования, участники смогли принять участие в экскурсиях, онлайн-лекциях и развлекательных мероприятиях.
Ранее 204 московские школы получили благодарности за подготовку детей к олимпиадам. При оценке учитывалась работа учебных заведений по выявлению и поддержке талантов у учеников.
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