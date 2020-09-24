Собянин отметил успехи столичных школьников на олимпиаде по информатике

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Сергей Собянин поздравил столичных школьников с завоеванными медалями на Международной олимпиаде по информатике. Мэр отметил, что высокие результаты учащиеся показывают на протяжении четырех лет.

"Поздравляю наших ребят с успехом на Международной олимпиаде по информатике. Семен Савкин из школы № 57 завоевал золото, а Егор Лифарь из школы имени Колмогорова при МГУ – серебро. Москвичи четвертый год подряд показывают высокие результаты. Молодцы!" – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что московские школьники завоевали две серебренные медали на IV Европейской олимпиаде юниоров по информатике. Также на соревнованиях Россию представляли школьники из Челябинской области и Казани.

IV Европейская олимпиада юниоров по информатике проходила с 2 по 6 сентября в онлайн-формате. Она состояла из двух туров. В соревнованиях участвовали школьники из 27 стран мира. От каждой было представлено по четыре человека в возрасте до 15 лет.

В этом году после окончания сдачи единого государственного экзамена прошло награждение школьников за особые успехи в учебе. Медали получили более двух тысяч учеников из Москвы. Их вручили победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и выпускникам, которые получили 100 баллов по русскому языку, информатике или физике в рамках ЕГЭ.

