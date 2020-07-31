Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более двух тысяч московских выпускников получили медали "За особые успехи в обучении", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Медали получили победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и выпускники, которые получили 100 баллов по русскому языку, информатике или физике в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"Уже более двух тысяч первых выпускников этого года получили почетные медали "За особые успехи в обучении". Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов. По мере поступления результатов Единого государственного экзамена количество награжденных медалью будет увеличиваться", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московская медаль "За особые успехи в обучении" была учреждена по итогам 2013/2014 учебного года. Медаль вручается победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, выпускникам, которые либо набрали 100 баллов на ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету, либо набрали более 220 баллов на ЕГЭ по трем предметам или же имеют в аттестате только оценки "отлично".

Медаль золотистого цвета представляет собой диск диаметров 40 миллиметром и толщиной три миллиметра. Обладатели медалей получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

Основной период ЕГЭ в этом году проходил с 3 июля по 25 июля. Экзамен сдавали только выпускники, которые планируют поступать в вузы, – всего около 714 тысяч человек. Аттестаты о среднем общем образовании получили 64 тысячи столичных выпускников.

