Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускник школы в Костроме сдал все экзамены на 100 баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию. Юноша получил высокие результаты на ЕГЭ по информатике, русскому языку, профильной математике и физике.

"За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!" – говорится в сообщении.

Как рассказал директор школы № 30 Александра Зюзина, юноша с первого класса имел склонность к наукам, участвовал в олимпиадах, школу закончил с медалью.

"Считаем, что у юноши сейчас есть все шансы воплотить свои мечты в жизнь. Желаем ему успеха на выбранном пути!" — сказал он.

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что результаты ЕГЭ по русскому языку, которые сдавали выпускники в этом году, оказались выше прошлогодних.

Также он рассказал, что результаты ЕГЭ по литературе и географии также лучше, чем в предыдущем году. Средний балл увеличился на 2,9. Перенос сдачи ЕГЭ в связи с пандемией дал школьникам дополнительное время на подготовку.