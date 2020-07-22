ЕГЭ по русскому языку в этом году написали лучше, чем в прошлом – Рособрнадзор

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Результаты ЕГЭ по русскому языку, которые сдавали выпускники в этом году, оказались выше прошлогодних. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
"ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы. В текущем году результаты тех, кто сдавал этот предмет, не ухудшились, а, наоборот, выросли. Мы видим ежегодный рост показателей ЕГЭ по русскому языку", – приводит ТАСС слова Музаева.
Ранее представитель ведомства сообщил, что результаты ЕГЭ по литературе и географии также лучше, чем в предыдущем году. Средний балл увеличился на 2,9. Перенос сдачи ЕГЭ в связи с пандемией дал школьникам дополнительное время на подготовку.
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