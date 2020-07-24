Собянин поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей ЕГЭ

Фото: скриншот видео vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей единого государственного экзамена. Поздравление мэр Москвы разместил на своей странице во "ВКонтакте".

"Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы и успешной сдачей ЕГЭ! Пусть с опозданием на месяц, но выпускной все равно наступил. И встречаете вы его не в зуме и скайпе, а вместе с друзьями, одноклассниками – по старой школьной традиции", – подчеркнул он.

Собянин также выделил труд московских учителей. Он отметил, что они совершили настоящий профессиональный подвиг, переведя обучение в онлайн-формат и работая в нем на протяжении трех месяцев.

Глава города подчеркнул, что выпускники в ходе пандемии коронавируса проявили свои лучшие качества, а именно ответственность, выдержку, дисциплину и навыки самостоятельного труда. Собянин отметил, что впереди выпускников ждут студенческие времена, а в сентябре они уже окунутся в мир новых знаний, знакомств и впечатлений.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что в этом году ЕГЭ по русскому языку сдали лучше, чем в прошлом. Сообщалось, что в ведомстве наблюдается ежегодный рост показателей на экзамене по русскому языку.

Собянин, оценивая подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн, отметил, что столица стала одним из самых адаптированных к переходу на такой формат городов. Он напомнил, что весь процесс преобразования обучения в дистанционном формате занял лишь неделю.